Pensionsselskabet ATP opfordrer danskerne til at undersøge, om de har penge til gode, inden sommerferien går i gang. Det gælder især unge mellem 18 og 29 år, der endnu ikke har fået deres feriepenge udbetalt.

En 27-årig dansk youtuber har fået konstateret kræft i hjernen. Det er en forfærdelig besked, der kommer til at koste samfundet 12 milliarder kroner. Det er gennemsnitligt 8.700 kroner per person.

Pensionsselskabet ATP opfordrer danskerne til at undersøge, om de har penge til gode, inden sommerferien går i gang. Det gælder især unge mellem 18 og 29 år, der endnu ikke har fået deres feriepenge udbetalt. Problemet er dog ikke begrænset til de yngste lønmodtagere. Det gælder også timelønnede medarbejdere og personer, der har skiftet job i løbet af året.

Mange ved ikke, at de har flere penge til gode at holde ferie for. ATP opfordrer alle til at tjekke på borger.dk, om de har penge til gode og dermed kan få råd til ekstra oplevelser i sommerens løb. Lønmodtagere optjener løbende ferie i ferieåret, som løber fra 1. september til 31. august året efter. Indtil videre er der optjent 19,9 milliarder kroner i feriepenge.

Feriepengene kan stå hos FerieKonto eller hos en tidligere arbejdsgiver. Det afhænger blandt andet af ansættelsesforhold og arbejdsplads. Feriepengene kan du sagtens bestille på forhånd, så pengene er klar, når du har brug for dem. Feriepenge, som aldrig bliver hævet, bliver i sidste ende overført til feriefonde.

Det kan være Arbejdsmarkedets Feriefond eller private feriefonde, afhængigt af den enkelte overenskomst. Midlerne bruges blandt andet til at støtte ferieaktiviteter for børn, unge og økonomisk trængte familier. Før pengene havner dér, lyder opfordringen fra ATP dog klart. Danskerne bør undersøge, om en del af de 12 milliarder kroner i virkeligheden tilhører dem selv.

I forbindelse med dette opfordrer ATP til, at alle tjekker på borger.dk, om de har penge til gode og kan få råd til ekstra oplevelser i sommerens løb. Det gælder især for unge mellem 18 og 29 år, der endnu ikke har fået deres feriepenge udbetalt. Problemet er dog ikke begrænset til de yngste lønmodtagere. Det gælder også timelønnede medarbejdere og personer, der har skiftet job i løbet af året.

Mange ved ikke, at de har flere penge til gode at holde ferie for. ATP opfordrer alle til at tjekke på borger.dk, om de har penge til gode og dermed kan få råd til ekstra oplevelser i sommerens løb. Lønmodtagere optjener løbende ferie i ferieåret, som løber fra 1. september til 31. august året efter. Indtil videre er der optjent 19,9 milliarder kroner i feriepenge.

Feriepengene kan stå hos FerieKonto eller hos en tidligere arbejdsgiver. Det afhænger blandt andet af ansættelsesforhold og arbejdsplads. Feriepengene kan du sagtens bestille på forhånd, så pengene er klar, når du har brug for dem. Feriepenge, som aldrig bliver hævet, bliver i sidste ende overført til feriefonde.

Det kan være Arbejdsmarkedets Feriefond eller private feriefonde, afhængigt af den enkelte overenskomst. Midlerne bruges blandt andet til at støtte ferieaktiviteter for børn, unge og økonomisk trængte familier. Før pengene havner dér, lyder opfordringen fra ATP dog klart. Danskerne bør undersøge, om en del af de 12 milliarder kroner i virkeligheden tilhører dem selv. 43-årige Michael betalte for fremmed kunde i Rema 1000: Bad kun om én ting til gengæl





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Kræft Hjerne Feriepenge ATP Borger.Dk

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