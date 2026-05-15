25-årig mand fra Silkeborg blev slået og truet med kniv

En 25-årig mand fra Silkeborg blev torsdag aften slået i ansigtet, hvorefter han væltede omkuld og fik en flænge i ansigtet. Gerningsmanden truede herefter den 25-årige med en kniv. Episoden blev anmeldt til politiet som et knivstikkeri kort før klokken 22. Det viste sig formentligt at være et røveri. Efter episoden cyklede gerningsmanden, der er en 18-årig mand fra Aarhus, fra stedet. Vi sendte en del patruljer derud, og kort tid efter anholdt en patrulje gerningsmanden længere af Nygade, hvor han muligvis forsøgte at lave endnu et røveri. Manden, der fik en flænge i ansigtet, blev kørt til Viborg Sygehus for at få behandlet skaderne. Gerningsmanden er indtil videre sigtet for ét røveri. Han skal fremstilles i grundlovsforhør senere i dag.

