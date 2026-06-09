23-årig dømt for vanvidskørsel: 10 overtrædelser på 33 km

En 23-årig mand er ved Vestre Landsret idømt tre måneders fængsel og syv års kørselssuspendering efter at have kørt vanvidskørsel ti gange på en strækning af 33 kilometer i Skive. Han blev også idømt en bøde på 22.500 kroner.

En 23-årig mand er ved Vestre Landsret blevet idømt tre måneders fængsel, en bøde på 22.500 kroner og frakendelse af førerretten i syv år for vanvidskørsel .

Hændelsen fandt sted den 17. september 2025, da den dengang 22-årige mand kørte på sin motorcykel gennem Skive. En politibetjent opdagede, at motorcyklen manglede nummerplade, og gav tegn til, at manden skulle stoppe. I stedet ignorerede han politiets signal og kørte med høj hastighed væk. Under flugten kørte han vanvidskørsel hele ti gange på en strækning af 33 kilometer.

Han kørte blandt andet med over 100 kilometer i timen på strækninger, hvor hastighedsgrænsen var 50 kilometer i timen, og op til 144 kilometer i timen på 60-kilometer strækninger. Han overhalede over spærrelinjer, kørte på fortov, i gågade og på stisystemer, og han kørte uden kørekort, da han kort forinden var blevet frakendt førerretten i et år. Til sidst opgav han på Hjalmer Kjems Allé i Skive, hvor han blev anholdt, og motorcyklen blev beslaglagt.

Ved byretten blev manden idømt 20 dages fængsel, konfiskation af motorcyklen, fem års kørselsfrakendelse og en bøde på 41.600 kroner. Anklagemyndigheden ankede dommen til landsretten, som skærpede straffen markant. Landsretten lagde vægt på, at manden havde udvist en særdeles hensynsløs kørsel og satte mange menneskers liv i fare. Den skærpede straf afspejler den nultolerance, der gælder for vanvidskørsel i Danmark.

Siden 2021 har lovgivningen givet mulighed for strengere straffe, herunder længere fængselsstraffe, højere bøder og længerevarende kørselsforbud. I dette tilfælde blev motorcyklen også konfiskeret, hvilket er en fast praksis ved vanvidskørsel. Dommen understreger samfundets syn på vanvidskørsel som en alvorlig forbrydelse, der kan have fatale konsekvenser. Politiet opfordrer borgerne til at anmelde mistænkelig kørsel og minde hinanden om ansvarlig adfærd i trafikken.

Sagen har også fået opmærksomhed i lokalsamfundet, hvor man håber, at dommen vil virke afskrækkende. Den 23-årige modtog dommen uden at udvise større reaktion, men hans forsvarer oplyste, at manden fortryder sine handlinger. Straffen på tre måneders ubetinget fængsel skal afsones, og herefter vil han stå uden kørekort i syv år. Bøden på 22.500 kroner skal betales inden for en bestemt frist.

Sagen er endelig, da landsrettens dom ikke kan ankes. Den 23-årige har nu mulighed for at gøre op med sin fortid og overveje sine fremtidige handlinger. Samfundet har et klart signal: Vanvidskørsel tolereres ikke. Denne dom er et eksempel på, hvordan retssystemet håndterer alvorlige trafikforseelser med strenghed og konsekvens.

Det er også en påmindelse til alle trafikanter om at overholde færdselsreglerne og tage hensyn til hinanden. Trafikulykker som følge af vanvidskørsel koster hvert år menneskeliv og medfører store personlige tab. Derfor er det vigtigt, at straffen i denne sag afspejler handlingens alvor. Politiet fortsætter med at målrette indsatser mod vanvidskørsel, og dommen i Vestre Landsret er en del af denne indsats. Forhåbentlig vil den bidrage til at gøre vejene sikrere for alle





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Vanvidskørsel Dom Vestre Landsret Frakendelse Skive

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