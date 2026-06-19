22-årig Iben Fisker Horsholt starter netværk for ambitiøse unge i Vendsyssel

Iben Fisker Horsholt har valgt at blive i Vendsyssel og forsøger at gøre op med forestillingen om, at ambition stopper ved Limfjorden. Hun har startet et netværk for unge, der vil gøre karriere uden at flytte fra landsdelen.

22-årige Iben Fisker Horsholt har valgt at blive i Vendsyssel og forsøger at gøre op med forestillingen om, at ambition stopper ved Limfjorden. Hun har startet et netværk for unge, der vil gøre karriere uden at flytte fra landsdelen.

For hvorfor er det stadig sådan, at ambition næsten automatisk forbindes med en adresse i København eller Aarhus? Iben Fisker Horsholt er ikke alene i sin beslutning om at blive i Vendsyssel. Mange unge mennesker i Nordjylland ønsker at bygge en karriere lokalt, men oplever ofte, at de skal flytte til en storby for at få rigtige muligheder. Det er netop dette, Iben vil ændre med sit netværk.

Hun vil give unge i Vendsyssel mulighed for at udvikle sig og blive i deres hjemegn. Netværket har allerede fået stor respons fra unge i området, der er glade for muligheden om at blive lokalt og samtidig have karrieremuligheder. Iben håber, at netværket kan inspirere flere unge til at blive i Nordjylland og bygge en fremtid her





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