200 år gammel skibsjournal afslører overraskende tidlig brug af vejrteknologi

En nyopdaget skibsjournal fra det danske handelsskib Kronprindsessen, dateret 1822, afslører, at sømænd brugte lufttryksmålinger længe før det mekaniske barometer blev almindeligt, og giver et unikt indblik i datidens vejrforudsigelse og skibsfart.

Selvom det at udforske enhver form for viden kan være utroligt spændende, er det især inden for naturvidenskab og historie, at min begejstring for alvor bliver vakt. En nylig opdagelse, der trækker tråde mellem disse to fascinerende felter, har vakt stor opsigt blandt forskere.

En næsten 200 år gammel skibsjournal fra det danske handelsskib Kronprindsessen afslører, at sømænd i begyndelsen af 1800-tallet allerede anvendte en form for vejrteknologi, der ellers først blev almindelig flere årtier senere. Blandt de mest bemærkelsesværdige landvindinger er barometret, et instrument der måler lufttrykket og dermed kan varsle om potentielle vejromslag og forestående storme. Indtil opfindelsen af det mekaniske aneroidbarometer efter 1844, var det udelukkende kviksølvbarometret, der fandtes, primært anvendt på land. Dette instrument blev anset for at være upraktisk og endda farligt at medbringe til søs på grund af dets pris og indholdet af giftigt kviksølv, der var vanskeligt at håndtere under de ustabile forhold på havet. Det var derfor med en vis overraskelse, at forskere fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) og Rigsarkivet stødte på systematiske registreringer af lufttryk i Kronprinsessens skibsjournal fra 1822. Disse optegnelser daterer sig altså adskillige årtier før det mekaniske barometer blev en realitet for søfarende. Klimaforsker Martin Stendel fra DMI bekræfter, at disse målinger sandsynligvis repræsenterer de ældste danske barometermålinger til søs, der nogensinde er fundet, og han tvivler på, at man vil finde tidligere eksempler. Den mest sandsynlige forklaring på denne tidlige anvendelse er, at skibets kaptajn eller styrmand bevidst valgte at medbringe et kviksølvbarometer, på trods af dets kendte risici. Denne beslutning viste sig dog ikke at skåne mandskabet på Kronprinsessen fra at blive ramt af alvorlige vejrproblemer under skibets lange rejse fra Danmark til Kina og tilbage igen. Til forskernes held, netop på returrejsen, har besætningen foretaget en række præcise målinger. Et særligt opsigtsvækkende eksempel er en registrering af usædvanligt lavt lufttryk omkring 80 sømil ud for Port Elizabeth i Sydafrika. Kort efter denne måling beskriver journalen en katastrofal hændelse, hvor de rammes af et subtropisk uvejr. I journalen står der: En høj bølge splittede en af masterne, tog alle vore hønsehuse med 105 høns og 14 aber overbord og skyllede kaptajnen i havet. Han kunne dog redde sig. Disse rejsebeskrivelser giver et tydeligt bevis på, at sømændenes barometermålinger var korrekte, da den beskrevne storm netop stemmer overens med det ekstreme lavtryk, de havde registreret. Udover de teknologiske observationer, rummer logbogen også fascinerende indblik i datidens opfattelse af vejret og metoder til at håndtere det. Selvom sømændene begyndte at omfavne den nye meteorologiske videnskab, baserede de sig stadig på ældre sømandstricks. Dette illustreres af en beskrivelse fra en af drengene ombord, der fortæller om deres reaktion på at observere en skypumpe: Vi skarpladte straks en kanon for at skyde i den, dersom den havde nærmet sig os, som siges brister den. De håbede således på, at en kanonskuds trykbølge kunne få skypumpen til at forsvinde. Kronprinsessens logbog er et af mange uvurderlige dokumenter, der bliver tilgængelige gennem et ambitiøst scannings- og dataindsamlingsprojekt. Med støtte fra A.P. Møller Fonden arbejder Rigsarkivet og DMI på at digitalisere og analysere over 31.000 skibsjournaler. Adam Jon Kronegh, arkivar på Rigsarkivet, forklarer, at projektet sigter mod at gøre Rigsarkivet tilgængeligt for et bredere publikum end blot historikere og slægtsforskere, og at der er blevet nedsat en arbejdsgruppe for at identificere materiale, der er relevant for andre forskningsområder. Projektet har allerede afdækket et betydeligt antal skibsjournaler, omkring 31.000 i alt, som potentielt kan kaste nyt lys over fortiden. For klimaforskere som Martin Stendel fra DMI er disse historiske kilder afgørende for at forbedre og præcisere klimamodeller. Med et bredere og mere dybdegående datagrundlag fra fortiden kan forskere bedre sammenligne fortidens vejrmønstre med nutidens og foretage mere pålidelige forudsigelser om fremtidens klima. Når man dykker ned i Kronprinsessens skibsjournal, er det tydeligt, at der omhyggeligt er blevet registreret lufttryk på hver eneste side. Dette bekræfter tilstedeværelsen af et barometer ombord. At det specifikt var et kviksølvbarometer, bekræftes yderligere af, at det sikrere og kviksølvfri aneroidbarometer først blev opfundet et par årtier senere. Martin Stendel, der i årtier har dedikeret sig til at analysere historiske vejrdata, påpeger, at kviksølvbarometre var almindelige i kystbyer og havne på det tidspunkt. Dog var man fuldt ud bevidst om kviksølvs giftighed, hvilket gjorde det til et risikabelt instrument at have med på ustabile skibsforhold. Derfor stolede mange sømænd på deres instinkter og erfaringer med vindretning og -styrke til at forudsige uvejr. Kviksølvbarometret selv blev oprindeligt opfundet af den italienske fysiker Evangelista Torricelli i 1643, hvilket understreger den lange historie, instrumentet har





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Viktor Axelsen indstiller badmintonkarrierenEfter 16 år på toppen af international badminton, har Viktor Axelsen besluttet at stoppe sin karriere på grund af en rygskade.

Read more »

Var Justin Biebers comeback en doven omgang, eller fik han helet sine ungdomstraumer?Efter fire år ude af rampelyset træder Bieber igen ind på den store scene, og der er stor uenighed om, hvordan han klarede det.

Read more »

Afslører afvisning af Trump: 'Nej, jeg har en kæreste'I dag er Sørland ikke i tvivl om, at invitationen handlede mere om magt end om ægte interesse.

Read more »

Butik melder om 'SMØR-ALARM': Her sælger de Lurpak til meget billige pengeButikken annoncerer et særligt tilbud på Lurpak smørbar på 200 gram til en markant lav pris.

Read more »

Genetisk fortid afslører: Danskere er skabt af indvandringTopforsker Eske Willerslev forklarer, hvordan fossilt DNA viser, at danskerne er resultatet af adskillige indvandringsbølger, og at dette er en historisk styrke for national identitet og udvikling.

Read more »

Metrolukninger, flyaflysninger, ishockeytræner fyret og globalt biometrisk systemDer er forsinkelser i metrodriften i København, KLM aflyser fly på grund af stigende brændstofpriser, Schweiz' ishockeytræner er fyret efter brug af falsk vaccinecertifikat, og Indien har bygget verdens største biometriske system.

Read more »