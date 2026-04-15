20 års jubilæum for Blå Kors Genbrug i Silkeborg: Fællesskab og mening driver frivillige

Blå Kors Genbrug i Silkeborg fejrer 20 års jubilæum. Butikken drives af næsten 60 frivillige, der gennem årene har skabt et stærkt fællesskab og bidraget til Blå Kors' sociale arbejde for udsatte.

Blå Kors Genbrug på Holmbladsvej i Silkeborg kan fejre 20 års jubilæum . Bag den succesfulde butik står en dedikeret gruppe af frivillige, som gennem årene har skabt et meningsfuldt fællesskab . Blandt de trofaste hjælpere finder vi Lis Sørensen på 82 år og Else Laursen på 83 år. Begge valgte at engagere sig som frivillige, da de sagde farvel til arbejdsmarkedet, og de har ikke fortrudt et øjeblik.

'Jeg er blevet hængende lige siden. Det er ikke til at forstå, at der er gået så mange år. Vi bliver ved, så længe vi kan. Det nytter ikke at sætte sig hjem og trille tommelfingre,' udtaler Lis Sørensen med et smil. Hun fortsætter med at forklare, hvordan hun blev introduceret til foreningen: 'Jeg havde en nabo, der var frivillig i Blå Kors, og da jeg gik på efterløn, spurgte hun, om jeg ville med. Så tænkte jeg, hvorfor ikke, og så startede jeg nærmest fra den ene dag til den anden.'

Blå Kors Genbrug har en lang historie i Silkeborg. Før den nuværende placering på Holmbladsvej, lå den første butik på Viborgvej, et vidnesbyrd om foreningens vedvarende engagement i lokalsamfundet. Mette Swartz Andersen, funktions- og områdeleder for Blå Kors Genbrug i Silkeborg, udtrykker stor stolthed over butikken og dens bidragydere: 'Det er en superflot butik, vi har i Silkeborg, og derfor er der også altid mange, der kigger forbi. Der skal lyde en stor tak til vores kunder, men en endnu større tak til de næsten 60 frivillige. Uden dem ingen butik.'

For Else Laursen er det ikke kun de praktiske opgaver i butikken, der tæller. Det sociale samvær og de venskaber, hun har knyttet, betyder mindst lige så meget: 'Jeg glæder mig faktisk til at komme afsted om tirsdagen. Der er altid en god atmosfære, og man bliver taget godt imod.' Selvom Else Laursen nu bruger stok, begrænser det hende ikke i hendes frivillige virke. 'Jeg går med stok nu, men der er altid nogen, der hjælper, hvis der er noget, jeg ikke kan. Vi hjælper hinanden, og det er jo også det, fællesskabet kan,' forklarer hun, hvilket understreger den kollegiale støtte i butikken.

Blå Kors Genbrug i Silkeborg spiller en afgørende rolle i at samle midler til Blå Kors’ brede sociale arbejde. Disse midler går til at hjælpe børn, unge og voksne, der befinder sig i udsatte livspositioner. Hjælpen manifesterer sig blandt andet gennem botilbud, etablering af familierelationer og specialiseret terapi for børn og unge, der er vokset op i hjem præget af alkoholmisbrug og andre afhængighedsproblematikker. Både Else Laursen og Lis Sørensen finder en dyb tilfredsstillelse i, at deres frivillige indsats har en positiv effekt, der rækker langt ud over butikkens fire vægge. På landsplan driver Blå Kors Genbrug mere end 50 genbrugsbutikker samt en webshop, og nyder godt af indsatsen fra over 2.200 frivillige





