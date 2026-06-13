19-åring køber gård til sin store samling af gamle Massey Ferguson-traktorer

Mads Emil Obel fra Vinderup har samlet 13 gamle traktorer og købt en gård med 1,5 hektar jord for at få plads til dem. Han startede allerede som 14-årig og har nu en 400 kvadratmeter stor maskinhal. Hans hobby er blevet en livsstil, og han tilbyder også reparationer. Han bygger nu et værksted for at kunne arbejde på samlingen.

I en kæmpe lagerhal lidt uden for Vinderup står intet mindre end 13 gamle traktorer af mærket Massey Ferguson . Mads Emil Obel , der er 19 år, er rimeligt vild med traktorer, og det er så meget, at han har købt en gård med 1,5 hektar jord for at få plads til alle de gamle maskiner.

Selve maskinhallen er på 400 kvadratmeter, og det giver ham mulighed for at have alle sine ting samlet et sted, uden at skulle stå i sine forældres indkørsel. Han udtrycker, at det er meget dejligt. TV MIDTVEST har tidligere besøgt ham, hvor han stod under en hjemmelavet garage bygget af lægter, lysplader og presenning, og allerede som 14-årig skruede han på maskiner. Han fik sin første traktor i konfirmationsgave, og siden da er samlingen vokset.

Hver traktor er særlig for ham, fordi han altid har fundet traktorer spændende og har kunnet lide modellerne, og det har bare grebet om sig. Han er faktisk så god til at handle med gamle traktorer, at han også tilbyder at reparere andres, hvis der er gået grus i maskineriet. Han ved ikke, hvor længe denne livsstil varer, men indtil videre har han ingen planer om at skifte hobbyen.

I øjeblikket er han i gang med at bygge sit værksted på gården, så han rigtigt kan gå og skrue på alle sine maskiner. En aften uden planer gav Charlotte sin far en helt unik oplevelse





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