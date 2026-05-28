19-årig sigtet for besiddelse af 4100 falske 20-kroners mønter

En 19-årig mand fra Herning er blevet anholdt og sigtet for at være i besiddelse af omkring 4100 falske 20-kroners mønter. Politiet mener, at mønterne var bestemt til brug i handel, og den unge mand er nu varetægtsfængslet.

En 19-årig mand fra Herning blev onsdag varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for besiddelse af omkring 4100 falske 20-kroners mønter. Anholdelsen skete efter et tip til politiet, og grundlovsforhøret blev holdt bag lukkede døre af hensyn til efterforskningen.

Politiet mener ikke, at den unge mand selv har fremstillet mønterne, men at de var bestemt til brug i handel. Ifølge anklagerfuldmægtig Nicolai Soelberg fra Midt- og Vestjyllands Polisi er der tale om en alvorlig sag, da falskmøntneri kan undergrave tilliden til betalingsmidler. Den 19-årige kærede fængslingen til landsretten, men det er endnu ikke afgjort, om kæremålet fører til løsladelse.

Politiet har tidligere anholdt personer for både at besidde og bruge falske mønter, og sagen har derfor vakt opsigt i lokalområdet. Efterforskningen fortsætter, og politiet opfordrer borgere, der måtte have fået tilbudt eller modtaget mistænkelige mønter, til at kontakte dem. Samtidig understreger myndighederne, at falske mønter ofte kan genkendes på en lettere vægt og mindre detaljerede præg. Sagen har sat fokus på behovet for skærpet kontrol med betalingsmidler i detailhandlen





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Falske Mønter Sigtet Herning Politi Varetægtsfængsling

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Politi i Herning, Vingegaard i Giro og isreturPolitiet har rykket ud til adresser i Herning og forventer flere anholdelser, mens Jonas Vingegaard fejrer sin Giro d'Italia-sejr og Mejerigaarden trækker sandwich-is tilbage. Sagen omhandler både kriminalitet, sport og madtryghed.

Read more »

Vingegaard fester Giro-sejr, politiet har øget indsats i HerningJonas Vingegaard fejrer en vigtig etapes sejr på Giro d'Italia og udtaler sig i positiv tone om danskstøtten, mens politiet i Herning har øget døgnkontrol og foretaget flere anholdelser i forbindelse med kriminalitet. Derudover har Mejerigaarden trukket deres sandwich-is fra salgsnetværket på grund af metalstykker.

Read more »

Politi- og trafikulykker i Silkeborg og HerningEn politibil blev ramt i Silkeborg, mens en motorcyklist kørede ind i en bus; i Herning udløste politiet opfølgning efter et overgreb på unge medarbejdere. Politiet har udvist intens indsats i regionen.

Read more »

Politi inden for forred i Herning med forventning om flere anholdelserMidt- og Vestjyllands Politi har gennemgået flere aktioner i Herning, herunder skudepisode og kastet håndgranat. Politiinspektør Hans Roost understreger, at indsatsen er vedvarende og flere anholdelser forventes, selv om situationen har været roligere disse dage.

Read more »