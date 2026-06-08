17-årig dreng og to mænd tiltalt for drab

En 17-årig dreng og to mænd på henholdsvis 20 og 25 år er tiltalt for at have ifølge politiet beskrevet, hvordan den nu 17-årige dreng omkring klokken 20.50 mandag aften på ovenstående dato stak en 21-årig kvinde med en kniv eller tilsvarende spids genstand, så kvinden afgik ved døden.

En 17-årig dreng og to mænd på henholdsvis 20 og 25 år er tiltalt for at have ifølge politiet beskrevet, hvordan den nu 17-årige dreng omkring klokken 20.50 mandag aften på ovenstående dato stak en 21-årig kvinde med en kniv eller tilsvarende spids genstand, så kvinden afgik ved døden.

Efter godt to måneders efterforskning anholdt Midt- og Vestjyllands Politi 25. juni 2025 den dengang 16-årige dreng. Dagen efter blev han varetægtsfængslet. Ifølge politiet var det de to mænd på henholdsvis 20 og 25 år, der fik den 17-årige dreng til at dræbe den 21-årige kvinde, og de er derfor også tiltalt for drabet. Den 20-årige medtiltalte blev anholdt og varetægtsfængslet i begyndelsen af november 2025.

Den anden 25-årige medtiltalte er ikke varetægtsfængslet, da han er i gang med at afsone en anden dom. Den 20-årige har kæret kendelsen om fortsat varetægtsfængsling. Også den 17-årige dreng sidder lige nu varetægtsfængslet. Første retsdag er 19. november 2026 og sidste retsdag 2. februar 2027.

På Højbjerg Byvej i Rødkærsbro stod den lørdag aften på fest for en gruppe rumænere. Det var dog ikke alle i nabolaget, der var lige tilfredse med det. For de rumænske borgere spillede meget høj musik, hvilket fik en 29-årig mand til at ringe dertil og bede dem skrue ned. Det mente han ikke, de gjorde tilstrækkeligt, så han valgte i stedet at opsøge dem med en kniv.

- Der opstod tumult på stedet, og en person blev tildelt et snitsår i højre hånd, hvor der efterfølgende manglede noget hud, fortæller Peter Søndergård, der er politikommissær ved politiet i Viborg. Gerningsmanden blev anholdt samme aften og løsladt søndag formiddag, hvor han nu er sigtet for vold af særlig grov karakter, da intet tyder på et drabsforsøg, fortæller Peter Søndergård. - Sikke et punktum for en lang og flot karriere.

For nu må det være slut med fodboldkarrieren for Christian Eriksen. Der er ting, der er meget, meget vigtigere end fodbold. Sådan skriver TV MIDTVESTs sportskommentator Dan Hirsch Sørensen om Christian Eriksen, der søndag igen faldt om på banen i en fodboldlandskamp. Hvis du kommer kørende på Holstebromotorvejen i sydgående retning, skal du være opmærksom på, at der ligger nogle tabte metaldele på vejen.

Finder hændelsen sted tæt på Sinding syd for Aulum. Det tabte gods betyder at venstre vejspor er spærret. TV MIDTVESTs reporter, Ronni Burkal Elkjær, fortæller, at det fortsat et muligt at passere stedet i højre kørebane, men at trafikken forløber langsommere end normalt. Sommerferien står for døren og for de fleste børn betyder det udsigt til stribevis af oplevelser med familien; Et besøg i zoologisk have, strandture med is, sommerhushygge eller måske endda en udenlandsferie.

Men sådan er det desværre ikke for alle børn. - Der sidder i snit et barn i hver skoleklasse, som lever i fattigdom, og i sommerferien bliver de mindet om, at de ikke har samme muligheder som kammeraterne. For mens vennerne er ude og få en masse hyggelige oplevelser, har nogle børn udsigt til seks uger helt uden planer, siger direktør i Mødrehjælpen, Ninna Thomsen.

Hos Mødrehjælpen kan sårbare børnefamilier søge om en økonomisk håndsrækning til at give deres børn oplevelser i sommerferien - og det har mange gjort. 7.400 familier har i år ansøgt om feriehjælpen. Blandt ansøgerne til Mødrehjælpens feriehjælp i år er knap 80% enlige forsørgere. 62% er på offentlig forsørgelse, mens 20% er i arbejdsrettede forløb.

Nordvestjyllands største musikbegivenhed, Thy Rock 2026, melder nu totalt udsolgt for tredje år i træk. 12.500 gæster er på plads, når festivalen i weekenden den 26. -27. juni slår dørene op for den 26. udgave på Dyrskuepladsen i Thisted. - Vi er utroligt taknemmelige for støtten fra verdens bedste publikum, der for tredje år i træk gør, at vi kan melde udsolgt flere uger før Thy Rock finder sted, siger Festivalleder Hans Peter Jarl Madsen.

Han opfordrer samtidig til, at har man ikke fået billet, så at være forsigtig, når man køber billetter fra andre. - Køb kun billetter via Ticketmasters website, hvor man kan overdrage billetter. Hvis man køber af private på nettet, kan man risikere, at den samme billet bliver solgt til flere. Og da stregkoden kun virker en gang, kan man ikke få adgang til pladsen, hvis den bliver afvist ved indgangen.

Vi kan desværre ikke hjælpe, hvis det sker, siger Hans Peter Jarl Madsen. Der venter en uge med ustadigt dansk sommervejr, hvor der både kommer kraftig regn, sol og byger. - Rigtig stabilt og varmt sommervejr er der ikke udsigt til i den kommende uge, siger hun. En af ugens højdespringere er mandag, hvor der trods mangel på sol bliver tørt det meste af dagen.

Temperaturerne ligger mandag mellem 15 og 20 grader. - Den ser ud til at trænge ind over landet i løbet af aftenen og natten og kan give en del regn. - Inden fronten kommer i land, ser det ud til, at der kan dannes nogle byger, der lokalt kan være kraftige og måske med torden, siger Mette Zhang.





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