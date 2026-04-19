16-årig påkørt af tog efter ulovlig færden på metroskinner

En 16-årig dreng er kommet til skade efter at være kravlet over glasdøre og havnet på metroskinnerne ved Øresund Metrostation. Han var påvirket af alkohol, og et tog måtte bremse brat. Sagen får nu juridiske konsekvenser for den unge.

En 16-årig dreng befandt sig i en yderst farlig situation natten til søndag, da han formåede at kravle over glasdørene og ende på metroskinnerne ved Øresund Metrostation. Episoden, der fandt sted kort efter midnat, blev anmeldt til politiet af Metroselskabet, som kontaktede vagtcentralen klokken 00.13.

Ved politiets ankomst var drengen fortsat på skinnerne. Vagthavende Dyre Sønnichsen beskriver fundet: 'Da vi kommer derud, render han stadig rundt på skinnerne. Han er lidt beskidt og har småskrammer'.

Som en direkte konsekvens af drengens tilstedeværelse på skinnerne, måtte et metrotog foretage en nødopbremsning. Politiet oplyser, at drengen blev ramt af toget, men heldigvis undgik alvorlige kvæstelser.

Ifølge politiets foreløbige oplysninger var den 16-årige påvirket af alkohol, da uheldet skete. Hændelsen får nu retslige konsekvenser, da ophold på jernbanespor er strengt forbudt i henhold til jernbaneloven. Der forventes derfor at blive rejst en sigtelse for overtrædelse af loven.

Københavns Politi arbejder nu på at klarlægge det fulde hændelsesforløb og gennemgår i den forbindelse videoovervågning fra stationen for at danne sig et komplet billede af, hvordan situationen opstod. Denne episode understreger med al tydelighed de alvorlige risici, der er forbundet med at bevæge sig uden for de afmærkede sikkerhedszoner inden for metrosystemet. Selv kortvarig uopmærksomhed eller ubetænksomhed kan have fatale følger, især i områder hvor sikkerhedsprotokoller er essentielle.

Forældre og unge opfordres til at være bevidste om farerne og respektere de fastsatte sikkerhedsforanstaltninger for at undgå lignende farlige situationer fremover. Denne hændelse rejser bekymring over unges adfærd og påvirkning af alkohol i offentlige transportmidler. Det er en påmindelse om nødvendigheden af at opretholde sikkerheden i vores infrastruktur, og at konsekvenserne af uansvarlig adfærd kan være vidtrækkende.

Myndighederne arbejder fortsat på at identificere eventuelle andre involverede parter og sikre, at sådanne hændelser ikke gentager sig. Sikkerhedsoplysninger og advarsler vil blive intensiveret for at forebygge lignende episoder i fremtiden, og der vil blive lagt vægt på oplysning og forebyggelse over for unge om farerne ved alkoholpåvirkning i forbindelse med brug af offentlig transport og færden i nærheden af jernbanespor.





