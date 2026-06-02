150 millioner kroner til Danmarks største havnaturgenopretningsprojekt i Det Sydfynske Øhav

Den A.P. Møllerske Støttefond donerer 150 millioner kroner til en omfattende genopretningsindsats omkring Ærø, Langeland, Svendborg og Faaborg‑Midtfyn, med fokus på stenrev, ålegræs, muslingerev og reduktion af kvælstofudvask.

Det Sydfynske Øhav står over for en historisk vendepunkt, da den danske naturgenopretningssektor får en injection på 150 millioner kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

Projektet, der er kendt som Danmarks største havnaturgenopretningsinitiativ og muligvis det største enkeltstående i Europa, skal foregå langs kysterne i Ærø, Langeland, Svendborg og Faaborg‑Midtfyn Kommuner. Området, der i dag ofte er præget af døde fisk og grumset vand, vil blive transformeret gennem en række konkrete tiltag: genopbygning af fjernet stenrev, dyrkning og udplantning af ålegræs, etablering af nye muslingerev samt målrettet udsætning af nøglearter, der kan genoprette den naturlige fødekæde.

Disse indgreb skal støttes af en parallel indsats for at reducere kvælstofudvask fra landbruget, så vandkvaliteten kan forbedres på længere sigt. Rasmus Elmquist Casper, sekretariatsleder for UNESCO Global Geopark Det Sydfynske Øhav, udtrykker sin entusiasme over fondens støtte og understreger projektets betydning for både biodiversitet og lokalsamfund. Han fremhæver, at de 150 millioner kroner muliggør en helhedsorienteret strategi, som kombinerer habitatfornyelse med strengere land‑og‑vandforvaltning.

"Vi skal mindske kvælstofbelastningen fra landbruget, så de marine tiltag kan holde på deres effekt på længere sigt," siger han. Dokumenterede resultater fra lignende genopretningsprojekter viser, at en kombination af strukturelle habitattiltag og reduktion af næringsstoffer kan føre til markante forbedringer i både fiskebestand og vandkvalitet. Formanden for Den A.P. Møllerske Støttefond, Ane Mærsk Mc‑Kinney Uggla, fremhæver fondens historiske bånd til Sydfyn, hvor A.P.

Møller‑Mærsk først blev grundlagt i Svendborg. Hun udtaler, at fondens bidrag er mere end en finansiel donation - det er en forpligtelse til at sikre sunde marine økosystemer, som både gavner dyrelivet, planter og de mennesker, der lever i regionen.

"Det Sydfynske Øhav ligger Fondens hjerte nært - både personligt og historisk - og vi ser det som vores ansvar at støtte projektet, så fremtidige generationer kan nyde et rent og rigt havmiljø," siger hun. Projektet forventes at skabe nye arbejdspladser inden for miljøteknik og forskning, samtidig med at det styrker den lokale turisme, når vandet igen kan fremvise klare, blå farver og et rigt dyreliv.

Sammenlagt vil de kommende år bringe et markant løft i livsbetingelserne for både mennesker og natur i Sydfyns farvande, og projektet kan blive et forbillede for andre europæiske kystregioner, der står over for lignende udfordringer





Havmiljø Genopretning Ærø Langeland Møller‑Mærsk

