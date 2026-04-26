150 Litauere Landede i Billund til Forsinket Jubilæumsfest

Et privatfly landede i Billund Lufthavn med 150 litauiske medarbejdere fra Dillings fabrik. Besøget markerede en forsinket 30-års jubilæumsfest og inkluderede oplevelser i Danmark og et indblik i Dillings produktionsproces.

Et usædvanligt syn mødte personalet i Billund Lufthavn , da et privatfly landede med hele 150 passagerer ombord. Men det var ikke en tilfældig gruppe rejsende, der steg ud af flyet.

Samtlige passagerer var ansatte fra Dillings undertøjsfabrik i Litauen, en fabrik som den midtjyske virksomhed Dilling har ejet siden 1998, men som oprindeligt blev grundlagt i 1992. Anledningen var en længe ventet fejring af den litauiske systues 30-års jubilæum, som på grund af omstændighederne omkring Covid-19 måtte udskydes. Direktør Morten Dilling fortæller, at ønsket om at afholde jubilæumsfesten i Danmark opstod allerede i 2022, men at det dengang var umuligt at chartre et fly.

Nu, fire år senere, lykkedes det endelig at sikre sig et fly, og timingen faldt samtidig med Dillings egen 110-års fødselsdag, hvilket gjorde begivenheden endnu mere speciel. Programmet for de litauiske gæster var fyldt til randen med oplevelser og indblik i Dillings verden. På blot 48 timer fik de besøgt Dillings farveri i Bredsten, Dilling HQ i Herning og oplevet den vestjyske kystlinje med busture til Søndervig og Hvide Sande. For mange af gæsterne var flyveturen en helt ny oplevelse.

Faktisk havde hele 50 af dem aldrig før sat deres fod i et fly, og deres reaktioner var uforglemmelige, ifølge Morten Dilling. Han beskriver, hvordan besøget skabte en oplevelse for livet for mange af dem. Udover de kulturelle oplevelser var der også fokus på at give gæsterne en forståelse for den komplekse proces, der ligger bag produktionen af Dillings undertøj.

Besøget på farveriet gav dem et konkret indblik i, hvor meget arbejde der ligger i at forberede stoffet, inden det sendes til systuen i Litauen, hvor det tilskæres og syes. Direktøren fremhæver, at gæsterne fik en stor respekt for den omhyggelige proces, der er nødvendig for at skabe Dillings produkter. Den vestjyske natur gjorde også et stort indtryk på gæsterne, især Vesterhavet, som viste sig fra sin bedste side med strålende vejr.

Kulminationen på det intensive besøg var en fest lørdag aften, hvor Dilling havde hyret en litauisk toastmaster og DJ for at sikre en autentisk atmosfære. Festen bød på taler, der blev oversat til både litauisk og engelsk, og efter middagen blev der åbnet op for dans. Morten Dilling fortæller med et smil, at de litauiske kvinder var ivrige efter at danse, og at bordene hurtigt blev skubbet til side for at skabe plads.

Som en hyldest til den vestjyske kultur blev gæsterne også introduceret til VLTJ-sangen, en lokal klassiker. Desværre stoppede DJ'en sangen lidt for tidligt, mens gæsterne stadig var i gang med dansen på knæ, men de fik alligevel en god halv VLTJ med, griner direktøren. Selvom besøget var kort og intensivt, er Morten Dilling utroligt glad for, hvordan det forløb. Han beskriver det som perfekt og fremhæver gæsternes taknemmelighed og glæde.

Han understreger også, at besøget gav et værdifuldt indblik i, at Dilling er en virksomhed, hvor 300 mennesker arbejder sammen om at skabe produkter til deres kunder. Alt i alt var det en fantastisk weekend, der styrkede båndene mellem Dilling og deres litauiske medarbejdere





