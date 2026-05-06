14-årig dansk dreng død efter badeulykke på Sicilien: Faren bryder tavsheden

En dansk familie er rystet efter en tragisk badeulykke på Sicilien, hvor en 14-årig dreng mistede livet. Faren har nu brudt tavsheden og delt familiens sorg på Facebook, mens familien forbereder sig på at bringe deres søn hjem til Danmark.

Ferieoplevelser er ofte forbundet med glæde og afslapning, men i dette tilfælde blev en helt almindelig dag ved vandet til en uforglemmelig katastrofe. Drengen var på ferie med sin familie, da han gik i vandet sammen med en anden person. Ifølge flere medier blev han revet med af en bølge, og trods en omfattende redningsindsats med dykkere, både og helikopter gik der tid, før han blev fundet. Ulykken endte desværre fatalt, og familien står nu tilbage med en ubeskrivelig sorg.

Faren til den afdøde dreng har nu delt et opslag på Facebook, hvor han beskriver den uhyggelige smerte, familien står i. Han skriver, at der ikke findes ord, der kan rumme det savn og den sorg, de oplever, og at familien græder hver dag. Det er nu 18 dage siden, de mistede deres søn og storebror, som blev revet bort af bølgerne på Sicilien.

Samtidig fortæller han, at drengen snart bliver bragt hjem til Danmark, dog under helt andre omstændigheder end håbet. Familien har planlagt begravelsen, som finder sted i Herning Kirke, hvorefter han vil blive stedt til hvile på Vestre Kirkegård. Faren benytter også lejligheden til at takke for den store støtte, familien har modtaget i form af beskeder, blomster og omsorg. Ulykken har rystet både familien og det lokale samfund, og mange har udtrykt deres medfølelse og støtte til den sårbare familie.

Begivenheden minder os om, hvor hurtigt en ferie kan forvandle sig til en tragedie, og hvor vigtigt det er at være opmærksom på sikkerheden, især når man er ved vandet. Familien har modtaget stor støtte fra både venner, bekendte og fremmede, der har vist deres medfølelse og omsorg i denne svære tid.

Det er en tragisk påmindelse om, at selv de mest idylliske feriesteder kan skjule fare, og at det er vigtigt at tage de nødvendige foranstaltninger for at undgå ulykker. Familien har nu sat sig for at finde en måde at håndtere deres sorg på, og de håber, at de kan finde styrke i hinandens støtte og i de mange venlige ord, de har modtaget





