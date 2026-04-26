13-årig Valdemar konfirmeret efter 71 gudstjenester og en passion for kirkeklokker

Valdemar Hansen Nielsen, en 13-årig dreng med autisme, blev konfirmeret efter at have deltaget i 71 gudstjenester, drevet af sin store interesse for kirkeklokker. Hans unikke rejse til konfirmationen er et eksempel på inklusion og tilpasning.

19. april markerede en særlig dag for 13-årige Valdemar Hansen Nielsen fra Nørre Snede . Det var dagen for hans konfirmation, og ikke blot det, men også hans 71. gudstjeneste.

Valdemars rejse til konfirmationen er unik, præget af en dyb fascination for kirkeklokker og en dedikation til at deltage i gudstjenester, der overgår de fleste. Siden juni sidste år har han flittigt besøgt kirker, ofte deltaget i op til tre gudstjenester på samme dag, drevet af sin passion for lyd, især klokkernes resonans. Valdemar er autist, og lyd spiller en central rolle i hans oplevelse af verden.

Kirkeklokkerne er ikke blot en lyd for ham; de er et yndlingselement, en kilde til glæde og fascination. Han er optaget af historien bag klokkerne, men det er primært lyden, der fanger hans opmærksomhed og stimulerer hans sanser. Han beskriver oplevelsen som 'fedt', et udtryk for den intense positive følelse, klokkerne giver ham. Valdemars interesse for klokker er mere end blot en hobby.

Hjemme på sit værelse har han opbygget en imponerende samling af klokker i forskellige størrelser og materialer. Fra håndklokker til bronzeklokker og messingklokker, hver klokke repræsenterer en del af hans passion. Den største klokke i hans samling måler hele 20 centimeter i diameter. Hans dedikation begyndte i februar 2025, hvor han sammen med sine forældre begyndte at besøge kirker for at observere og lytte til klokkerne, og dokumentere dem gennem film.

Disse besøg førte til en uventet invitation fra en præst til at deltage i gudstjenester. Valdemars far, Morten Nielsen, fortæller, at sønnen hurtigt fandt gudstjenesterne spændende. Den 22. juni sidste år kunne Valdemar krydse sin første af de ti obligatoriske gudstjenester af, et krav for konfirmation i Nørre Snede. Han overgik langt dette krav og nåede i alt 71 gudstjenester, et bevis på hans engagement og glæde ved at deltage.

Hans mor, Heidi Hansen, tilføjer, at han endda har nået at deltage i fire gudstjenester på én dag, hvilket sætter en imponerende rekord. På grund af Valdemars autisme og de udfordringer, det medfører i store grupper, blev det aftalt med præsten ved Nørre Snede Kirke, at han kunne konfirmeres alene. Dette var en hensigtsmæssig løsning, der tog hensyn til hans behov og sikrede, at han kunne opleve konfirmationen på en tryg og meningsfuld måde.

Præsten erkendte også, at Valdemar allerede havde en solid bibelsk viden. Allerede som fireårig havde han fået installeret en app på sin iPad, der gav ham adgang til alle bibelhistorierne. Dette førte til et tidligt ønske om at deltage i gudstjenester, en interesse der dog aftog i en periode. Nu er interessen blusset op igen med fornyet styrke.

Valdemar Hansen Nielsen finder en dyb glæde og mening i gudstjenesterne, og han betragter sin konfirmation som den mest specielle af alle de 71 gudstjenester, han har deltaget i. Det er en dag, der markerer en vigtig milepæl i hans liv og en fejring af hans unikke passion og tro





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Konfirmation Autisme Kirkeklokker Gudstjeneste Nørre Snede

United States Latest News, United States Headlines

