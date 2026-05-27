Den gamle Vestre Landsret stadfæster den afgørende dom i sag om drabet Vestre Landsret stadfæster den afgørende dom i sag om drabet af en kollega på Danish Crowns slagteri i Holsted. Den 44-årige arabiske immigrant misstes for at have udøvet vold og forårsaget dødsfald, skal nu benytte sig af trusselsbaserede straffe - det er - 12-årig fængsel og udvisning.

Vestre Landsret har i dag fastgjort den endelige dom i forbindelse med den tragiske sag på Danish Crowns{} slagteri i Holsted . Yngre manden, 44 år, Hussein Zake Mohamad , er blevet dømt til 12 års betinget fængsel efter at have udøvet en voldsom handling mod en kollega.

Dommen er en stadfæstelse af den afgørelse, som retshuset i Esbjerg havde fastsat i september sidste år, og den vil også medføre udvisning af den skandaleprægede indbygger fra Danmark, så snart straffen er afsonet. For at straffe hans offensivitet yderligere er han også blevet stillet til livslangt forbud mod at komme tilbage til Danmark i fremtiden. Hussein Zake Mohamad vokser i Syracuse og flyttede til Danmark i over 15 år for at undslippe borgerkrigen i sit hjemland.

Han havde siden sin ankomst arbejdet på slagteriet i nærmere tre år. Den formiddag i juni 2024 indledte han en voldsom fremmøde, hvormed han drev en 27-centimeter lang slagterkniv ind i en kollega. Hovedpersonen, en 35-årig mand, mistede benhårdt livet som følge af tiltagne forbrydelsen. I den påfølgende eftermiddag modtog Zake Mohamad grundlovsforhør, hvor han ifølge beretning fremkom med, at han i længere tid havde haft indtryk af at blive forfulgt og chikaneret af sin kollega.

Den tragisk forsvundne kollega var gift og havde to børn, som nu er berørt af forløbet. Sagen blev yderligere intensiveret, da Vestre Landsret i en senere overvejelse bevilgede offerets familie en erstatning på 2,5 millioner kroner for den størst mulige lidelse, de har udset som følge af den uhyggelige begivenhed. Retssagen vil fortsat blive fulgt med kritik af både offentlige og private patruljer, og den indikerer et markante behov for bedre arbejdstagerbeskyttelse og sikkerhed i lignende arbejdsmiljøer





