12-årig Liam Frederiksen fra Bjerringbro har indsamlet over 100.000 kroner til Børnecancerfonden gennem cykeltur

I denne omgang cyklet 12-årige Liam Frederiksen fra Bjerringbro rundt i Danmark for at indsamle penge til Børnecancerfonden.

I dag var sidste dag på cyklen for Liam Frederiksen. I løbet af sin tur har han samlet over 100.000 kroner til Børnecancerfonden. De sidste fire dage har 12-årige Liam Frederiksen fra Bjerringbro, som er uhelbredeligt syg med leukæmi, cyklet rundt i Danmark for at samle penge ind til Børnecancerfonden.

Søndag var TV MIDTVEST så med, da Liam kom i mål efter den sidste etape i Børkop, hvor han blev modtaget af et heppekor bestående af familie og venner, som stod klar med flag. Efterfølgende blev der uddelt medaljer og taget billeder. Det var meget hårdt, men det var også sjovt, sagde han til TV MIDTVEST efter at have tilbagelagt den sidste stigning. De sidste fire dage har Liam sammen med sin far tilbagelagt omtrent 350 kilometer på sin cykel.

De startede turen i Skagen, og ender nu altså turen i Børkop, inden de vender snuden tilbage mod Bjerringbro. Oprindeligt var målet, at han ville indsamle 20.000 kroner, men efter den sidste tur er det lykkedes at samle over 100.000 kroner til Børnecancerfonden





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

12-årig dreng starter cykeltur mod kræft: Liam fra Bjerringbro stopper i Frederikshavn12-årige Liam Frederiksen er syg med leukæmi og indledte en 350 kilometer lang cykeltur, men stoppede allerede efter 12 kilometer, da vejret var dårligt.

Read more »

Heino Hansen's Wild Bet Costs Him 8,000 KroneHeino Hansen, a Danish gambler, made a risky bet five years ago, which has now cost him 8,000 kroner. This time, the bet involves choosing which of four women in a picture looks the oldest.

Read more »

Mona Juuls åbning for en regering over midten er 'det mindst interessante', vurderer Henrik QvortrupMona Juuls (K), K-formand, har indledt for at vise, at det ikke bliver hende, der stopper en bred regering over midten. I folkemunde kaldes det 'midtermonsteret', som dækker over en regering med partierne Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Moderaterne, Venstre og Moderaterne langt fra et drømmescenarie for K-formanden. Ifølge B.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortrup, vil en sådan regering føre en udpræget borgerlig økonomisk politik med SF og Enhedslisten uden for. Spørgsmålet er, om Mette Frederiksen tør at gå ind i en midterregering med SF og Enhedslisten stående udenfor. Bliver mon der et flertal til klassisk socialdemokratisk politik? Ogये ikke Marts 2021 fra en blå regering under Lars Løkke Rasmussen (M).

Read more »

Kronprins Christian og Maharaj af den Danske Krone afholder juntaftalesbesøg til Mette-Marits sønKronprinsessen, kronprins Consort, kronprins og deres børn har besøgt sin søn, Marius,

Read more »