106 alvorlige sager i Nordjylland lukket pga. ressourcemangel: Tryghed under压力 og politiets prioriteringer i fokus

En ny undersøgelse afslører, at 106 alvorlige sager i Nordjylland er blevet lukket med henvisning til mangel på ressourcer, hvilket har fået kritik fra Statsrevisorerne og Rigsrevisionen. Sagen rejser spørgsmål om politiets håndtering af kriminalitet, registrering og borgernes oplevelse af tryghed.

I Nordjylland er 106 alvorlige sager blevet lukket med henvisning til mangel på ressourcer. Denne udvikling skyldes den hårde kritik fra Statsrevisorerne og Rigsrevisionen , som har rettet fokus mod politiets håndtering af alvorlig kriminalitet.

Undersøgelsen har blandt andet afdækket sager, der er blevet henlagt på grund af ressourcemangel, voldtægtssager, der er blevet registreret som undersøgelsessager, og voldsepisoder i nattelivet, som er endt som ordenssager. Det er umuligt at sige med sikkerhed, hvor mange af de 106 sager der potentielt kunne være blevet opklaret. Rigsrevisionens kritik dokumenterer ikke, at politiet systematisk har undladt at efterforske alvorlig kriminalitet, alligevel rammer sagen et afgørende aspekt for et samfunds tryghed.

Politidirektør Anne Marie Roum Svendsen afviser, at kritikken giver et retvisende billede, og peger på fejl i journalisering samt brugen af forkerte slutningskoder i et gammelt system. Ifølge politiet er mange af sagerne reelt blevet efterforsket, selv om registreringerne viser noget andet. For de fleste borgere i Nordjylland er det umuligt at skelne mellem en journaliseringsfejl og en reel henlæggelse.

Når en borger får besked om, at en sag er lukket på grund af ressourcer, undergraver det tilliden, at forklaringen bagefter er, at registreringen var forkert. Antallet af forbrydelser er kun en del af forklaringen på, om mennesker føler sig trygge. Oplevelsen af, at myndighederne reagerer ordentligt, gennemsigtigt og troværdigt, betyder mindst lige så meget.

Samtidig bliver enkeltsager om vold, overfald og utryghed hurtigt meget synlige i offentligheden og gennem mediernes dækning, hvilket påvirker folks oplevelse af samfundets tryghed, uanset hvad den samlede kriminalitetsstatistik viser. Selvom kriminaliteten på mange områder er faldet gennem de senere år, er utrygheden fortsat et fremtrædende tema i den offentlige debat. Mange borgere oplever større afstand til myndighederne, et svagt nærvær og tvivl om, hvad de kan forvente, når de anmelder kriminalitet.

Et retssamfund er afhængigt af, at borgerne har tillid til systemet, som skal fremstå forståeligt og troværdigt udefra. Politiet understreger samtidig behovet for en mere ærlig debat om prioriteringer, da opgaverne er vokset markant med bl.a. bandekonflikter, sikkerhedsopgaver, økonomisk kriminalitet, cyberkriminalitet og store personfarlige sager, der alle kræver betydelige ressourcer. Prioriteringer er nødvendige, og det samme er oplysning og åbenhed.

I den kommende tid fokuserer Nordjyske på tryghed i Nordjylland og på forholdet mellem den faktiske kriminalitet og den oplevede tryghed. Gennem artikler, reportager og et afsluttende arrangement vil mediet undersøge, hvad der skaber tryghed i hverdagen, og hvad nordjyderne med rimelighed kan forvente af myndigheder og samfund. Debaten rækker langt ud over politi og statistik; i sidste ende handler den om tillid, sammenhængskraft og om, hvad der skal til, før mennesker føler sig trygge i deres eget samfund





