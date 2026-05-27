10-årige Theo er blind, men synet forbedres efter trykkammerbehandling i Spanien

Theo Vestergaard Andersen fra Spjald mistede sit syn i 2023, og danske læger konkluderede, at hans synsnerver var døde. Hans mor søgte dog alternativ behandling i Spanien, og efter flere trykkammerbehandlinger har Theo fået bedre evne til at skelne lys og mørke.

TV MIDTVEST besøgte Theo Vestergaard Andersen efter de havde været i Spanien første gang. Allerede der var der ændringer i synet.10-årige Theo Vestergaard Andersen fra Spjald har i tre år været blind, hvor han sammen med sin mor har forsøgt forskellige behandlingsmuligheder, blandt andet trykkammerbehandling i Spanien .

, der handler om den dengang otteårige Theo, der fik trykkammerbehandling i Spanien i håbet om, at det kunne give ham synet tilbage. Efter behandlingen kunne Theo bedre skelne mellem lys og mørke. Siden da har Theo været i Spanien to gange mere for at få behandling. Theo har her - næsten to år efter - ikke fået sit syn tilbage.

Men hans mor, Malene Vestergaard Andersen, fortæller, at han har det godt. - Han er glad, har livsmod og er godt tilpas i verden, fortæller hun. Theo Vestergaard Andersen mistede i 2023 synet, da han over et par måneder langsomt kunne se mindre og mindre. Det har ikke været muligt for de danske læger at finde ud af præcis hvorfor, men de konkluderede, at Theos synsnerver var helt døde og ikke kunne genskabes.

Malene Vestergaard Andersen ønskede at prøve trykkammerbehandling af som en mulig løsning på Theos synsproblemer, men da der ikke er nogen evidens for, at det skulle have en effekt, har det danske sundhedsvæsen ikke ønsket at tilbyde behandlingen. Malene Vestergaard Andersen snakkede derfor selv med en amerikansk øjenlæge fra American Optometric Association, der har anbefalet hende at prøve trykkammerbehandling.

TV MIDTVEST snakkede desuden i 2024 med to andre danske familier, der har synshandicappede børn, der også har fået trykkammerbehandling på samme klinik i Spanien. I begge tilfælde er synet vendt tilbage hos børnene. Derfor samlede Malene Vestergaard Andersen selv ind til behandlingen, som hun af tre omgange har rejst til Spanien for at få til Theo. Hver gang har Theo fået en tur i trykkammeret 30 dage i streg.

Malene Vestergaard Andersen fortæller, at hun oplever, at der har været en lille fremgang i Theos syn, så han nu endnu bedre kan skelne mellem lyst og mørke - men at der stadig er langt til, at han decideret kan se. - Han beder for eksempel om at få solbriller på, og han misser med øjnene. Der er ingen tvivl om, at han helt konkret kan fornemme, om det er et lyst eller mørkt rum, siger hun.

Det er snart et år siden, at Theo sidst var i Spanien. Malene Vestergaard Andersen overvejer stadig, om de skal tage afsted igen i år. Én ting er dog sikkert. Hun har ikke opgivet håbet for, at Theo kan få synet tilbage.





