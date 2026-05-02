1. Maj og Nyheder fra Danmark og Verden

En samling af nyheder fra 1. maj, der dækker alt fra unges økonomi og 'Forræder' til sport, politik, kultur og internationale hændelser.

I anledning af arbejdernes kampdag har TV2 Echo været i Fælledparken for at undersøge unges økonomiske situation og deres opfattelse af deres lønninger. Fokus lå på at spørge de unge, hvad de tjener, og om de finder det tilstrækkeligt.

Samtidig har programmet 'Forræder - Ukendt grund' haft en indvirkning på deltagerne, hvor Emil Marling afslører, at han havde brug for en 40-minutters samtale med programmets psykolog efter intense oplevelser ved 'det runde bord'. Sportsverdenen bød også på dramatik, da Alexander Lind fra FC Nordsjælland modtog et rødt kort for en tackling på Brøndbys Luis Binks, hvilket resulterede i, at FCN spillede med en mand i undertal i 50 minutter.

Vejrudsigten tegner et billede af potentielt sommervejr, hvor lørdagen kan byde på op til 25 grader, hvilket ville kvalificere dagen som en meteorologisk sommerdag ifølge TV 2's vejrvært Jacob Mouritzen. Derudover oplevede fodboldkampen en usædvanlig situation, hvor Ander Antonsen modtog et gult kort for gentagne forsøg på at rette sin sko. Politisk set har de blå partier valgt en anderledes tilgang til 1. maj i år ved at invitere folket til Christiansborg i stedet for at møde dem på gaden.

I kulturens verden fejres Lars von Trier, der fylder 70 år, og skuespiller Ghita Nørby, forfatter Knud Romer og filmproducent Peter Aalbæk deler deres erfaringer med at arbejde sammen med ham i 'Go’ aften Live'. Derudover har Lars Løkke Rasmussen (M) modtaget kritik fra Lars Kvist Jørgensen, søn af Anker Jørgensen, som mener, at Løkke Rasmussen misbruger hans fars økonomiske politik fra 1970'erne som et skræmmebillede i regeringsforhandlingerne.

Transportnyheder inkluderer genoptagelsen af den direkte togrute fra København til Prag via Berlin efter over ti års pause, et samarbejde mellem DSB, Deutsche Bahn og České Dráhy. Udenlandske nyheder omfatter en hændelse, hvor en Secret Service-agent blev ramt af skud, men overlevede takket være en skudsikker vest. Deltageren Ann Groth Andersen fra 'Forræder - Ukendt grund' har delt sine oplevelser med 'Forræder-sindssyge' ved at optage sig selv på sit værelse.

Trump modtog besøg af hjemvendte astronauter og diskuterede muligheden for selv at deltage i en rummission. Laust Sonne har åbent fortalt om sit kokainmisbrug og den terapeutiske effekt af at skrive sange om det, mens hans kone, Maria Erwolter, stod ved hans side. Mette Grith Stage, en forsvarsadvokat, har modtaget trusler og chikane efter at have forsvaret gerningsmanden i Hjallerup-ankesagen, hvilket belyser de udfordringer, forsvarsadvokater står overfor.

Til sidst viser en undersøgelse fra TV 2 Echo, at flere personer, der er involveret i trafikulykker, har kørt galt tidligere, hvoraf kun én er dømt som vanvidsbilist





